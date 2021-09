Rafael Pedro XXI é o novo patriarca da Igreja Católica Arménia

O sínodo da Igreja Católica Arménia elegeu esta quinta-feira o seu novo patriarca, que sucede a Gregório Pedro XX, que morreu em maio de 2021.

O escolhido foi o arcebispo Rafael Minasyan, que até agora era o responsável pelos Arménios Católicos da Arménia, Geórgia, Rússia, Ucrânia e Europa de Leste.

Depois da sua escolha, Minasyan anunciou que adotará o nome Rafael Pedro XXI.

O novo patriarca nasceu no Líbano, tem 74 anos e fez os seus estudos superiores em Roma. Para além de Teologia e Filosofia tem uma licenciatura em Psicologia Prática.

A eleição do novo patriarca foi um processo complexo.

Após a morte de Gregório Pedro XX foi anunciado um sínodo a realizar no Líbano. Este sínodo, no qual participaram todos os hierarcas desta igreja oriental que está em plena comunhão com Roma.

Contudo, o sínodo não conseguiu chegar a um consenso para a nomeação de um novo patriarca, pelo que o encontro terminou sem conclusão. Algumas semanas mais tarde foi anunciado que um segundo sínodo teria lugar em Roma e foi aí que, em menos de 24 horas, se chegou à eleição de Rafael Pedro XXI.

Enquanto Igreja autónoma em união com Roma, caberá agora a Rafael Pedro XXI escrever uma carta ao Papa Francisco a requerer a confirmação da comunhão entre as duas igrejas.

Cristãos há mais tempo que Roma

A Arménia é um dos países cristãos mais antigos do mundo, tendo adotado o Cristianismo como religião de Estado antes do Império Romano. Atualmente o país continua a ser, juntamente com a Geórgia, um bastião cristão numa parte do mundo dominada pelo Islão.

Contudo, os acontecimentos dos últimos séculos levaram a que a população arménia se espalhasse um pouco por todo o mundo, com destaque para o próximo e Médio Oriente. Dos 11 milhões de arménios que vivem no mundo, apenas três milhões estão na Arménia. A Igreja Católica Arménia conta com cerca de 750 mil fiéis.

Em termos religiosos os arménios estão divididos entre a Igreja Apostólica Arménia e a Igreja Arménia Católica. A primeira é uma igreja ortodoxa que se separou da igreja universal depois do Concílio de Calcedónia, no Século IV, e que está em comunhão com comunidades como a Igreja Copta, do Egipto, a Igreja Ortodoxa da Etiópia e a Igreja Ortodoxa Siríaca, entre outras. Esta é a igreja maioritária na Arménia propriamente dita.

Já a Igreja Católica Arménia data de 1749 quando o Papa criou uma estrutura eclesial para acolher cristãos arménios que queriam entrar em comunhão com Roma. Atualmente esta igreja católica de rito oriental está presente sobretudo na diáspora, com particular força no Médio Oriente, tanto que a sede do patriarcado se localiza em Beirute, no Líbano.