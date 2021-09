Visita do Papa surpreende ciganos. "Não é habitual que nos queiram ver"

O Papa não se ficou apenas pelo leito do rio, também tocou esta terça-feira as margens da sociedade eslovaca, os mais desfavorecidos e quase sempre marginalizados. Aliás, o Papa frisou que os ciganos não estão nas margens, mas no coração da Igreja.

Francisco veio ao bairro cigano de Lunik, situado nos subúrbios de Kosice, já perto da Ucrânia, para surpresa de todos, pessoas nada habituadas a que se queiram encontrar com eles, ainda para mais é o Papa.

Foi o que disse Kevin, à Renascença. Este morador de Lunik, de 21 anos, estava visivelmente entusiasmado, poucos minutos antes da chegada de Francisco.

“Estou muito contente pela visita do Papa. Não é habitual que aqueles que visitam a Eslováquia nos queiram ver, ficámos todos surpreendidos ao saber que o Papa viria encontrar-se connosco.”