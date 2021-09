Cardeal-Patriarca assinala 75 anos do Opus Dei em Portugal

O Cardeal-Patriarca de Lisboa manifestou o seu "apreço e gratidão" pelos 75 anos do Opus Dei em Portugal.

"Verifico e agradeço o que o Opus Dei nos tem dado para que tal aconteça, quer pelo lugar próprio que reconhece aos leigos, quer pelo apoio ao ministério sacerdotal, mutuamente complementares e em prol da santificação de cada fiel e do mundo em geral. Creio ser este, sobretudo, o grande contributo que a Obra nos tem dado em Portugal, estando certo de que assim continuará a ser", escreve D. Manuel Clemente num texto divulgado esta terça-feira no jornal do Vaticano L'Osservatore Romano.

Neste artigo, o cardeal destaca a figura do fundador do Opus Dei, São José Maria como "um dos precursores da eclesiologia dogmática e pastoral presente nas constituições e decretos do Concílio Vaticano II", sobretudo quanto à relação entre "sacerdócio ministerial e condição laical".

D. Manuel Clemente recorda que ao longo das últimas décadas houve um crescimento do apostolado laical, "em formas renovadas ou emergentes do seu exercício, bem como o desenvolvimento do ministério ordenado, com a recuperação do diaconado permanente ou o dos serviços e ministérios laicais, como agora se pretende com o leitorado, o acolitado ou o de catequista".

Em sua opinião, "tudo isto dá grande oportunidade e realismo às palavras de São José Maria, acentuando o que é específico e indispensável no sacerdócio ministerial, centrado na presidência eucarística e na reconciliação sacramental".

Braga recebe exposição "75 anos do Opus Dei em Portugal"

A cidade de Braga vai receber a partir do dia 16 de setembro a mostra "75 anos do Opus Dei em Portugal".

Vai estar patente no Museu Pio XII até ao próximo dia 2 de outubro.

A exposição inclui "14 painéis com fotografias inéditas e alguns objetos históricos onde se contam os principais momentos da história desta instituição da Igreja Católica em Portugal", refere uma nota do Opus Dei.

O programa inclui também a apresentação pública de um livro, uma conferência sobre o papel da mulher na sociedade atual e ainda atividades para crianças.