Montenegro: "Não há aumento real" de violência doméstica, há mais denúncias

Foi durante um discurso feito num evento a propósito do dia internacional da erradicação da violência contra as mulheres, que o chefe de Governo classificou a violência doméstica como um "crime de terror" e prometeu todo o empenho do executivo no combate a este crime. Apesar disso, Luís Montenegro considera que o problema "já foi pior".

O primeiro-minstro, Luís Montenegro, acredita que o aumento do número de casos de violência doméstica demonstra que há cada vez mais vítimas a denunciar este crime, mas afirma que isso não significa que o crime tenha aumentado .

Dia da Eliminação da Violência Contra as Mulheres

"Um dos fenómenos que aconteceu nos últimos anos foi que muita coisa saiu do armário em que estava escondida. Não quero chocar ninguém, mas tenho a consciência que o aumento a que assistimos nos últimos anos não significa um aumento real, significa um aumento do conhecimento. Estou até convencido que a nossa sociedade já foi muito pior desse ponto de vista", afirmou o primeiro-ministro esta segunda-feira ao fim do dia.

Apesar da frase, os dados que foram divulgados neste dia pela PSP mostram um aumento do número de crimes.

No discurso, Luís Montenegro apelidou ainda a violência doméstica como um "crime de terror" por levar as vítimas a viver constantemente com medo e por ser um crime perpetrado continuamente.

O primeiro-ministro pediu ainda que, apesar de a maioria das vítimas serem do sexo feminino, os homens sejam envolvidos para o combate à violência doméstica.