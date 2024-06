“Freed from Desire”. IL chega de Smart a Bruxelas, Cotrim ao volante, Ana Martins à pendura

Veja também:

A festa foi muita na sede escolhida pelos liberais para a noite eleitoral. Iluminada de azul a garagem das oficinas do Metro nas Calvanas, em Lisboa, acolheu dezenas de familiares e membros da Iniciativa Liberal (IL) para a noite que sempre se assumiu que seria de vitória. A campanha ajudou a sonhar com a eleição do primeiro eurodeputado do partido e a possibilidade de um segundo. Com a sala quase vazia ficou-se a saber do aumento da afluência nestas eleições europeias, facto que ajudou a encher os pulmões dos liberais que, na voz do deputado Bernardo Blanco, pediram que o voto em mobilidade fosse replicado nos próximos atos eleitorais.

Pouco depois saíram as projeções que aumentaram os decibéis de histeria e festa entre os liberais, surpreendidos com a hipótese da eleição de três deputados. Assim sendo, para além de João Cotrim e de Figueiredo e Ana Martins, também António Costa Amaral seria eleito. Uma possibilidade que deixou o engenheiro nervoso, a andar de um lado para o outro na sala. Nesse momento, Bernardo Blando voltou a subir a palco para recordar e reagir à garantia da eleição de um eurodeputado, referindo que o partido agora estaria em “todos, todos, todos” os parlamentos. O deputado e vice-presidente liberal não quis festejar três deputados, mas optou pela “derrota dos extremismos, do PCP, do Bloco de Esquerda e do Chega” que falharam nas expectativas.