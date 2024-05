Albuquerque admite contactos com Chega sobre eventual acordo na Madeira: “Já falámos sobre isso"

Recebe a Renascença na Quinta Vigia, sede do Governo da Madeira, na reta final da campanha para as regionais.

Já tinha admitido entendimentos com o Chega mas, em entrevista à Renascença , o presidente do PSD/Madeira, Miguel Albuquerque, vai mais longe e revela que já falou com o Chega/Madeira sobre o cenário pós-eleitoral.

Espero que sim. Os governos minoritários estão sempre sujeitos a contingências. No início houve aquele pacto entre PS e Chega, que eles diziam que não existia, para aprovar a abolição das portagens das SCUTs. Estava a Assembleia da República a governar e o Governo a olhar. Espero que isso não se mantenha e que o programa de Governo se consiga cumprir. Os governos minoritários são muito instáveis. Mas esta iniciativa do aeroporto foi excelente. Mostra que o primeiro-ministro vem aqui para tomar decisões.

São drogas que muitas vezes aparecem no mercado como meros produtos comerciais. Não são tipificadas. Agora temos uma comissão para atualização no quadro nacional destas drogas. Muitas delas aparecem em lojas de adubos e que depois são usadas, de forma catastrófica, para esse fim.

Estamos preocupadíssimos, temos feito um esforço com as autoridades judiciais e médicas para estarmos sempre a atualizar as tabelas. Existe tratamento e acompanhamento, mas é uma situação muito complicada.

Falei durante a tomada de posse do Governo. Mas foi uma conversa cordial, nada teve a ver com os cenários da Madeira.

Ultimamente não falei com ele, falei na tomada de posse do Governo, mas já falámos sobre isso, como é óbvio.

Já falou com o líder do Chega/Madeira sobre isto?

Essa questão não se coloca agora. Eu não consigo fazer cenários antes das eleições, depois das eleições decidimos o que fazemos. Aí temos um cenário que já não é abstrato, é resultado da vontade do povo. As diligências são feitas em função desse cenário. Não lhe posso dizer o que vai acontecer, depende dos resultados.

Se ganhar as eleições e o processo judicial avançar a meio do mandato, tem condições para se manter no cargo?

Há um processo de averiguações, se prosseguir, há instrução. Depois há julgamento, trânsito em julgado, sentença... São processos que demoram muito tempo e não são compatíveis com o tempo político. Têm havido denúncias anónimas utilizadas para condicionar as políticas e deitar governos abaixo, como aconteceu a nível nacional. A culpa não é do Ministério Público, é de quem faz estas denúncias. Está-se a fazer denúncias disparatadas, com argumentos falsos. Isto é uma autoestrada para os partidos populistas. O primeiro-ministro já se demitiu há quase um ano e você ainda não sabe o que se passou.

Este tipo de denúncias têm sido feitas de forma premeditada?

Claro, nós não somos ingénuos nem somos parvos. Muitos desses instrumentos são utilizados, não para fazer justiça, mas no sentido de obter objetivos políticos.

Quem é que as faz?

São forças políticas, com interesses na desestabilização política e na fragilização das democracias liberais, é óbvio.

Se perder, Miguel Albuquerque mantém-se como líder da oposição?

[Ri-se] Isso é uma boa pergunta... penso que não. Se perder não.

Falou em António Costa e na forma como a sua carreira política ficou estagnada. Acha que a sua corrida ao Conselho Europeu tem pernas para andar?

Acho que sim. Eu apoio o António Costa, acho importante termos lá um português. Ele tem tudo para substituir Charles Michel e ser presidente do Conselho Europeu, mas vamos ver, ele está condicionado por esse processo que nunca mais acaba. Era importante para o país ter lá um português.