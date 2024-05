Sondagem: PSD volta a vencer na Madeira mas precisa do Chega para maioria absoluta

Estas projeções demonstram ainda que o Chega cresce e alcança 10,8% dos votos, t ornando-se numa solução de aliança para o PSD conseguir a maioria absoluta . Já o PS fica-se pelos 20,6% e só conseguiria formar a ambicionada geringonça regional no caso de ter o apoio de partidos como a Iniciativa Liberal e CDS.

O PSD sobrevive à crise política na Madeira mas volta a não conseguir maioria absoluta. Segundo a sondagem publicada esta quinta-feira pelo Diário de Notícias da Madeira e TSF Madeira, Miguel Albuquerque mantém a votação que conseguiu em setembro do ano passado.

Ventura pede mais votos para condicionar Albuquerque, PS desvaloriza

A partir da Madeira, praticamente todos os partidos já reagiram a este estudo. O Chega aproveitou as boas notícias para pedir mais influência e assim conseguir dificultar a vida ao atual presidente do governo regional.

"Quanto mais força derem ao Chega, mais força teremos para alterar o jogo e enfraquecer Miguel Albuquerque", começou por dizer André Ventura esta quinta-feira. E apesar de vir a recusar qualquer acordo de governo com o PSD/Madeira, o líder do Chega mostra-se mais aberto a entendimentos nesta fase: "Não havendo outra solução, a solução estará nestes dois partidos".

Já o PS, que não recebe grandes notícias com esta sondagem, prefere desvalorizá-la. "Deixei de valorizar as sondagens, sejam boas ou más", afirma Paulo Cafôfo, líder do PS/Madeira.

O socialista insiste que se sentem uma "vontade de mudança" na região autónoma e diz que só interessam os resultados que saírem no próximo domingo.