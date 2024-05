Paulo Alexandre Sousa é o novo provedor da Santa Casa de Lisboa

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social anunciou esta quinta-feira Paulo Alexandre Sousa como o novo provedor da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Ouvida na Assembleia da República sobre a exoneração de Ana Jorge do cargo de provedora da instituição, Maria do Rosário Ramalho justificou a decisão como "um novo modelo com um perfil financeiro e com provas dadas em matérias de ação social", com o "interesse" de "manter a missão".

Paulo Alexandre Sousa foi vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa e é apontado pela ministra como tendo "muita experiência social".

De acordo com a ministra, a decisão foi tomada em conjunto com o primeiro-ministro. “Paulo Alexandre Sousa é um economista reputado, licenciado em gestão de empresas pelo ISEG, pós-graduado em gestão bancário, antigo presidente da comissão executiva do Banco Comercial e de Investimento, director na direção de financiamento de imobiliário da Caixa Geral de Depósitos. Com basta experiência internacional, importante no caso da Santa Casa - quanto mais não seja na saída do Brasil -, e com basta experiência social, uma vez que foi vice-presidente da Cruz Vermelha Portuguesa”, sublinhou a ministra.

Na Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão, a atual ministra do trabalho acusou a ex-provedora de inação sobre a situação financeira da Santa Casa da Misericórdia, defendendo que “a provedora encontrou um cancro financeiro e tratou-o com paracetamol”.

Maria do Rosário Palma Ramalho acrescenta ainda que a ex-provedora colocou o lugar à disposição na reunião onde a ministra recebeu Ana Jorge. De acordo com a ministra, foi dada a possibilidade à ex-provedora de esta anunciar a sua saída, mas uma vez que isso não aconteceu, o Governo decidiu pela exoneração, “que terá fundamentos legais”.

A responsável pela pasta da Segurança Social nega que a exoneração tenha sido anunciada por email acrescentando ainda que não houve ruptura na tesouraria devido a uma transferência da segurança social no final do ano passado. “ Se não fosse a transferência da Santa Casa tinha sido mais de 30 milhões de prejuízo”, sublinhou.

A atual ministra acusa ainda a ex provedora de ter ocultado acordos sobre os aumentos salariais a trabalhadores como de 20% em dois anos para médicos e enfermeiros.

Sobre a reestruturação a ministra garante ainda não ter pedido nenhum despedimento colectivo, “Não me compete a mim desenhar planos de reestruturação” e sublinhou que o novo governo fez o que teve de fazer ao “substituir a mesa”.

Na audição a pedido da Iniciativa Liberal e Partido Socialista a ministra acrescentou ainda que foi dada pouca informação pela ministra anterior Ana Mendes Godinho sobre a situação na instituição. “ A pasta de transição estava mesmo vazia, perguntei à ministra porque estranhei que estivesse vazia e a ministra deu-me informação sucinta via oral sobre a visão dela. Foi a ministra que disse que havia uma auditoria que era forense," disse.

[em atualização]