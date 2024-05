Parlamento aprova fim das portagens nas ex-Scut. PSD e CDS votaram contra

Os deputados aprovaram esta quinta-feira uma proposta do PS para eliminação das portagens nas ex-Scut. PSD e CDS votaram contra. O diploma socialista contou com o apoio do Chega, Bloco de Esquerda, PCP, Livre e PAN. A Iniciativa Liberal absteve-se nesta proposta para eliminação das portagens nas antigas Scut. O projeto-lei do PS baixa agora à especialidade. A proposta do PS visa acabar com as portagens na A4 - Transmontana e Túnel do Marão, A13 e A13-1 - Pinhal Interior, A22 - Algarve, A23 - Beira Interior, A24 - Interior Norte, A25 - Beiras Litoral e Alta e A28 - Minho nos troços entre Esposende e Antas e entre Neiva e Darque.



Vários deputados do PSD eram favoráveis a esta medida, mas a liderança da bancada parlamentar impôs a disciplina de voto.

Antes da votação, o líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, desafiou os partidos a baixar à especialidade, sem votação, as propostas sobre as portagens que estão em debate, pedindo ao PS que "calce os sapatos da responsabilidade" num "apelo sério ao diálogo".

O PSD defende uma redução gradual do valor das portagens e não a eliminação imediata. Declarações de voto foram apresentadas por alguns deputados após a aprovação da eliminação das portagens nas ex-Scut. PS acusado de hipocrisia pela direita Durante o debate, o PS foi acusado pela direita de hipocrisia, incoerência e irresponsabilidade por propor eliminar portagens nas ex-SCUT depois de anos de governação em que o recusou, mas os socialistas responderam que só prometeram esta abolição no último programa eleitoral. O debate foi marcado por trocas de acusações entre as bancadas, num ambiente tenso e com muitos apartes. Na abertura, o deputado do PS Jorge Botelho assegurou que os socialistas cumpriram nos últimos governos as propostas que colocaram nos seus programas eleitorais e fizeram uma redução gradual destas portagens, propondo “agora reduzir os 35% que faltam para a sua eliminação total” tal como inscrito no programa eleitoral das últimas eleições já na liderança de Pedro Nuno Santos. “As vantagens da eliminação das portagens são muito evidentes e são fator de coesão social e territorial. Os custos estão estimados em 157 milhões de euros e estavam contabilizados no cenário macroeconómico que serviu de base ao último programa eleitoral do PS nas últimas eleições”, defendeu.