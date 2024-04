Lucas Pires era "livre" e reconhecia "liberdade dos outros"

Essencial nas primeiras décadas da democracia portuguesa, ex-ministro da Aliança Democrática (a primeira), ex-líder do CDS e "a primeira pessoa que - depois do 25 de Abril - disse na televisão que era de direita e que não havia nenhum mal nisso".

No entanto, Nuno Gonçalo Poças diz que "muito do seu trabalho e da sua reflexão continuam parcialmente por cumprir" e daí a relevância de escrever sobre Francisco Lucas Pires.

Apesar de assinalar que Lucas Pires foi sempre uma figura "mainstream", a ideia do livro é também "recuperá-lo e recuperar uma figura que - não sendo da esquerda nem do socialismo - foi muito importante na construção da democracia e da integração de Portugal na Europa", explica o autor.

Ser de direita sem medo

No leque de qualidades que assinala, Nuno Gonçalo Poças destaca a forma como Francisco Lucas Pires teve a coragem de assumir as suas preferências políticas numa época em que isso não era pacífico. "Percebeu que era sempre mais importante o produto do que o rótulo".

Ainda assim, não se inibiu: "Foi a primeira pessoa, depois do 25 de Abril, que tenha dito na televisão que era de direita e que não havia nenhum mal nisso", recorda.

"Ajudou a afirmar a direita liberal conservadora enquanto setor político com a mesma legitimidade que a esquerda", argumenta o escritor.

Um antecipador de problemas

Europeísta convicto, Francisco Lucas Pires conseguiu, nas palavras do escritor, "antecipar vários riscos" que o continente europeu acabou por enfrentar. Nuno Gonçalo Poças lamenta que não seja possível saber o que pensa agora, uma vez que "muitos dos problemas que temos hoje por resolver foram vistos por ele há muitos anos".

"Em 2024 estamos a discutir muitos dos temas que foram levantados por eles, alguns deles antes do 25 de Abril. Foi uma pessoa do seu tempo e para lá do seu tempo", resume assim Nuno Gonçalo Poças, justificando a vontade de biografar Lucas Pires, depois de ter publicado um livro sobre Marcelino da Mata, polémico militar português envolvido na Guerra Colonial, e outro sobre as FP-25.

O livro foi apresentado no final de março, em Lisboa, por duas figuras da política de alas diferentes: Francisco Assis (PS) e Paulo Rangel (PSD).