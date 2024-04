​Programa de Estabilidade chega ao Parlamento para cumprir calendário

O Programa de Estabilidade vai ser entregue esta segunda-feira no Parlamento, mas só para cumprir calendário.



Esta é a última vez que o documento tem de ser aprovado e enviado para Bruxelas. Com a reforma orçamental, vai ser substituído ainda este ano por outro programa, a entregar em setembro.

Como é um ano de transição, o executivo comunitário autorizou o Governo de Luís Montenegro a enviar agora uma versão simplificada do Programa de Estabilidade, que não inclui as novas medidas.

Esta segunda-feira, dia 15 de abril, termina o prazo para o novo executivo entregar aos deputados o Programa de Estabilidade 2024-2028.

O documento foi aprovado no último Conselho de Ministros e já se sabe que tem por base apenas “políticas invariantes”. Ou seja, deixa de fora as medidas políticas inscritas no Programa de Governo e conta apenas com o que já tinha sido legislado e está previsto.