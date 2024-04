Pedro Nuno Santos. Programa de estabilidade do PSD "vale o que vale"

O líder do PS pede cautela perante os anúncios do Governo de Luís Montenegro e acredita que o Programa de Estabilidade do PSD "vale o que vale".

Em reação ao documento, enviado esta segunda-feira ao Parlamento, Pedro Nuno Santos lembra a polémica relacionada com a redução do IRS, e diz que é preciso ter cuidado com os anúncios vindos do Governo de Luís Montenegro.

"O PS tomou como boa a palavra do primeiro-ministro, não se enganou, não esteve desatento, confiou. Isso, infelizmente, saiu ao contrário, e nós temos de ter muito cuidado agora, com cada anúncio que faz o Governo, com cada documento que apresenta o Governo. Nós vamos percebendo que o Programa de Estabilidade nem sequer reflete aquele que era o Programa do Governo, portanto é um documento que vale o que vale", declarou o socialista.

O secretário-geral socialista condenou ainda a reação do Executivo às críticas pela redução do IRS, e lamenta que Montenegro não assuma o erro.

"Perante o choque de tantos portugueses, de diferentes partidos, dos jornalistas, tivemos a pior reação de todas da parte do Governo: Culpou aqueles que foram enganados, como se tivessem de saber antecipar que aquilo que lhes estava a ser dito não era bem assim. Ora, isto é absolutamente inaceitável e preocupante nos dias de hoje, porque temos de confiar na democracia, nos políticos eleitos, temos de confiar num Governo e num primeiro-ministro", declarou.