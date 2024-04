Último dia no Governo. Costa despede-se com um simples "Obrigado"

O primeiro-ministro cessante, António Costa, despediu-se esta segunda-feira com um simples “Obrigado”.

A mensagem, publicada na rede social X (antigo Twitter), é acompanhada de uma imagem de António Costa no Palácio de São Bento, residência oficial do chefe do Governo, a dizer adeus aos portugueses.

António Costa liderou dois governos consecutivos durante os últimos oito anos e apresentou a demissão na sequência da "Operação Influencer", após a Procuradoria-Geral da República referir que estava a ser investigado.

Esta segunda-feira marca o fim do mandato de António Costa. O XXIV Governo, liderado pelo social-democrata Luís Montenegro, toma posse esta terça-feira, pelas 18h00, no Palácio de Belém.

Após a vitória da AD nas eleições legislativas antecipadas de 10 de março, o Presidente da República vai dar posse a um novo executivo de maioria relativa, formado por 17 ministros.