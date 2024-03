Inês Sousa Real. Marcelo contribuiu para "instabilidade política". "Não é uma derrota"

A líder do partido Pessoas Animais Natureza (PAN), Inês Sousa Real, deixou críticas ao Presidente da República pelo resultado das legislativas deste domingo.

“[O Presidente] contribuiu para a instabilidade política vivida no país”, afirmou.

Inês de Sousa Real lembrou a queda do Governo, depois de Marcelo Rebelo de Sousa ter aceite a demissão de António Costa e ter dissolvido o Parlamento. “Já é o segundo mandato que temos interrompida”, reforçando que o Chefe de Estado ajudou a “estender a passadeira à extrema-direita”. "Não é pelo facto da sua cor política agora ser a cor vencedora que temos agora estabilidade política".

"Não podemos, em democracia, andar a brincar com a vida das pessoas", assevera. "Temos fundos comunitários para investir no país que não se coadunam com estes ciclos políticos", acrescentou.



AD e PS estão quase empatados, com vantagem de cerca de 50 mil eleitores para a coligação, e não há nenhum bloco com maioria absoluta.