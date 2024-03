Bloco de Esquerda ainda na "encruzilhada" do que se segue

VEJA TAMBÉM:

Apesar do resultado não ser o melhor, a coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), Mariana Mortágua, apontou para copo meio cheio de umas eleições legislativas que deram mais votos, mas, nem por isso, um reforço de deputados.

“Apesar dessa viragem à direita e, apesar do resultado da extrema-direita em Portugal, que, aliás, reflete a tendência Internacional, o Bloco de Esquerda resistiu”, sublinhou Mariana Mortágua no discurso que encerrou, no Fórum Lisboa, a noite eleitoral do BE.

E ao manter o grupo parlamentar, a líder bloquista reafirmou a disponibilidade para fazer parte de uma alternativa para afastar a direita do poder.

“Aqui estamos e faremos exatamente o que dissemos que íamos fazer. Seremos parte de qualquer solução que afaste a direita do governo”. “Sabem que contam connosco?”, questionou Mariana Mortágua, dirigindo-se aos apoiantes e, talvez, ao secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, que, pouco depois, discursava para assumir a derrota socialista e a vitória da AD nas eleições legislativas deste domingo.