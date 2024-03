"A covid foi uma benesse para este Governo". Declarações de Ferreira Leite inflamam campanha

Veja também:

"A covid foi uma benesse para este Governo" e Luís Montenegro "não é sujeito a alterações psicológicas". As declarações da antiga ministra social-democrata Manuela Ferreira Leite estão a inflamar o último de campanha para as eleições legislativas de domingo.

Num almoço-comício de campanha da Aliança Democrática (AD), na Estufa Fria, em Lisboa, comemorativo do Dia Internacional da Mulher, a antiga líder do PSD acusou também o PS de ter destruído o Estado social com a sua governação, de desbaratar os fundos do PRR e colocou dúvidas sobre as contas públicas no futuro.



As declarações de Manuela Ferreira Leite já mereceram críticas de personalidades do Partido Socialista, como Marta Temido e Francisco Assis.

A antiga ministra da Saúde Marta Temido lamenta o que considera ser declarações "cruéis" e desrespeitosas.

"A pandemia foi considerada uma benesse, uma bênção dos céus e consideramos no PS que essas declarações além de serem cruéis para as pessoas cujos familiares perderam a vida, mostra um desrespeito pelo esforço dos profissionais de saúde, do SNS e inclusivamente por aquilo que foi a capacidade de adaptação de resposta dos portugueses. Sentimos que foi um momento profundamente infeliz", afirmou Marta Temido, questionada pelos jornalistas durante uma ação de campanha do PS.