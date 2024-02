"Santa paciência". Pedro Nuno Santos critica jornalistas e AD

Veja também:

O secretário-geral do PS criticou esta quarta-feira os jornalistas, para dizer que os comentadores só conhecem dos seus discursos a parte editada, razão pela qual concluem que faz essencialmente uma campanha de ataque aos adversários.

Esta crítica à comunicação social foi feita por Pedro Nuno Santos no início da sua intervenção no comício de Santarém, na Casa do Campino, em que começou por se referir aos jornalistas que acompanham a sua campanha.

"Aos jornalistas que têm andado connosco e que me têm acompanhado, façam o favor de dizerem lá nas redações que nós gastamos a maior parte do tempo a falar sobre o que queremos para o país e não a falar sobre os nossos adversários. É que depois editam e os comentadores só veem a parte editada e pensam que só falamos dos nossos adversários", declarou, recebendo muitas palmas.

Segundo Pedro Nuno Santos, em todos os comícios, fala "de duas ou três áreas" do programa do PS. Seleciona, porque "se não levaria horas e não pode ser".