​Carvalhas na campanha da CDU. "Serão os malucos a pôr ordem no manicómio?"

Questionado sobre se acompanha estas críticas, Carlos Carvalhas começa por dizer que tem sido “uma campanha como as outras”, mas recusa que seja “mais do mesmo”.

O antigo líder do Partido Comunista Português (PCP), Carlos Carvalhas , questiona-se se “serão os malucos a pôr ordem no manicómio”. O pensamento é elaborado a propósito do atual momento eleitoral e político do país.

O antigo líder do PCP, que sucedeu a Álvaro Cunhal e deixou a liderança do partido em 2004, reconhece que o momento atual é “particular”. Sem referir partidos, questionou se “será quem tem corruptos entre eles que vai acabar com a corrupção” ou se “são os malucos que vão pôr ordem no manicómio?”.

Já sobre a prestação política do PCP e os riscos de desaparecimento ou maior emagrecimento da bancada parlamentar do partido, Carlos Carvalhas mostrou-se convicto que “o PCP vai continuar a existir no Parlamento e fora dele, pois tem raízes muito fortes”.

Esta campanha legislativa é o maior desafio eleitoral que o novo líder do PCP vai enfrentar. Questionado sobre como tem avaliado a prestação de Paulo Raimundo, Carlos Carvalhas disse que “é um bom camarada que conduzirá o partido ao melhor resultado possível”.

Carlos Carvalhas liderou o PCP durante 12 anos. Desde que saiu do cargo aparece com pouca frequência. À Renascença explicou que é tempo de “dar protagonismo” a outros e considerou-se um cidadão comum.