Rui Rocha visita "hospital fantasma" e salva casamento no Algarve

O líder da Iniciativa Liberal (IL) lamenta que 22 anos depois continue por cumprir o projeto do Hospital Central do Algarve. "Gostava muito de estar a visitar um hospital que existisse", diz e recorda as complicações do serviço de saúde no Algarve. No terreno que fica em frente ao estádio de Faro foi montada pelos liberais uma moldura com criticas às laranjas e às rosas, numa alusão aos governos do PSD e PS. "As soluções que têm governado Portugal não têm sido suficientes", diz.

Rui Rocha garante que com a IL o hospital será construído, estimando "dois anos para a obra ficar concluída". Sobre a possibilidade de uma parceria público-privada defende que "essa parece uma boa solução" porque a IL não tem nenhuma "barreira ideológica", acrescenta.

O mesmo local foi visitado por Luís Montenegro, da AD, no dia anterior, uma coincidência que Rui Rocha desvaloriza.

Ainda sobre o setor da saúde, o líder da IL voltou a defender um sistema de saúde semelhante ao da ADSE com liberdade de escolha para os portugueses entre os serviços de saúde públicos e privados.

Depois de 20 minutos a olhar para o terreno que sonha ser um hospital, a Iniciativa Liberal voltou ao autocarro azul para testar possíveis eleitores em Faro.