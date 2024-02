Montenegro demite-se "se tiver que cortar algum cêntimo numa reforma"

Veja também

No dia seguinte à passagem de Pedro Passos Coelho pela campanha da AD, houve quem não gostasse de ver o antigo primeiro-ministro ao lado de Luís Montenegro.



O corte nas pensões de reforma ainda está bem presente. Numa arruada realizada esta terça-feira, em Portalegre, o líder do PSD entrou num café e prometeu que se demite, se chegar ao Governo e tiver de cortar nas pensões de reforma.

Luís Montenegro respondia a duas idosas, que não esqueceram o corte nas pensões dos tempos da troika.

“O que me preocupa é a reforma. Não me tirem a minha reformazinha” e “nas campanhas tire o Sr. Passos Coelho do seu lado. Ele é que nos tirou tudo”, foram alguns dos argumentos das duas habitantes de Portalegre.

Luís Montenegro garante que, se for eleito primeiro-ministro, não vai tirar a reforma a ninguém e ainda defende Pedro Passos Coelho: “não tirou, não tirou” as reformas, “não roubou nada”.

“Se algum dia tiver que cortar algum cêntimo numa reforma, demito-me. Podem ter a certeza absoluta. É uma promessa de honra minha”, garantiu o líder do PSD.

A caravana da AD termina esta terça feira com um comício na Covilhã, às 19h00.