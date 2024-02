Sondagem coloca AD e PS em empate técnico

Como a margem de erro máxima é de 3,5% , este inquérito mostra um empate técnico entre a AD e o PS . Esta margem de erro significa que, dentro do intervalo de confiança desta sondagem, há resultados em que o PS está à frente da AD.

A sexta sondagem que coloca a AD à frente do PS é a mais recente da Universidade Católica, publicada também esta sexta-feira , mas com trabalho de campo apenas entre 19 e 21 de fevereiro.

Esta é a quinta sondagem publicada em 2024 em que a Aliança Democrática está à frente do Partido Socialista. Com 24% das intenções de voto , a coligação entre PSD, CDS e PPM lidera o partido de Pedro Nuno Santos, que recolhe 21% das intenções neste inquérito.

A AD lidera o PS , mas a coligação de direita e os socialistas estão em empate técnico . É a conclusão da primeira sondagem da Duplimétrica e IPESPE para a "TVI" e "CNN Portugal" , publicada esta sexta-feira, que mostra o Chega em linha com sondagens de outras empresas e confirma a tendência de ultrapassagem do Livre à CDU e ao PAN. Na Sondagem das Sondagens , o empate técnico continua, mas a liderança voltou para os braços de Luís Montenegro .

Em terceiro lugar está o Chega, com 16% das intenções de voto. Dez pontos abaixo está a Iniciativa Liberal (6%) - o partido de Rui Rocha continua instável nas sondagens, tendo, em 2024, resultados que vão dos 3% aos 6% deste estudo da Duplimétrica e IPESPE.

O mesmo é aplicável ao Bloco de Esquerda, que recolhe 4% das intenções de voto neste inquérito. Nas sondagens realizadas em 2024, os bloquistas já tiveram mais de 7% em duas sondagens, mas as duas publicadas esta sexta-feira colocam o BE entre os 3% e os 4%.

A primeira sondagem TVI/CNN antes das eleições legislativas de 10 de março coloca, como outros estudos têm feito, o Livre (3%) à frente tanto da CDU (1%) como do PAN (1%). O partido de Rui Tavares tem tido resultados tendencialmente acima dos 2% desde o fim de janeiro.

O inquérito da Duplimétrica e IPESPE para a TVI e CNN Portugal foi realizado entre 10 e 20 de fevereiro, obtendo uma amostra de 800 entrevistas. A amostra foi condicionada a critérios de género, idade e região.

A TVI e a CNN Portugal anunciaram na quinta-feira a contratação do Instituto de Pesquisas Sociais, Políticas e Económicas (IPESPE) para as sondagens relativas às legislativas de 10 de março. Sedeado em Recife, no Brasil, o IPESPE é representado em Portugal pela Duplimétrica, uma entidade recentemente credenciada junto da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC).

Como está a Sondagem das Sondagens?

A AD recuperou a liderança do agregador das sondagens da Renascença. Em conjunto com a sondagem Duplimétrica-IPESPE, a sondagem Público/RTP lança a Aliança Democrática para uma vantagem de 1,9 pontos percentuais na Sondagem das Sondagens.