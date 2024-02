Sondagem mostra AD a fugir ao PS e voto útil a aumentar

Clique aqui para explorar a Sondagem das Sondagens



A AD está a fugir do PS e o voto útil está a aumentar, mas ainda há empate técnico. A mais recente sondagem da Universidade Católica para a "RTP" e para o "Público" mostra as duas principais candidaturas a ganhar intenções de voto face à sondagem anterior, mas a Aliança Democrática de Luís Montenegro ganhou velocidade. O empate técnico na Sondagem das Sondagens mantém-se, mas a liderança voltou para a AD.

A sondagem do Centro de Estudos de Sondagens de Opinião (CESOP), da Universidade Católica de Lisboa, dá a vitória à coligação do PSD, do CDS e do PPM, que, com 27% das intenções de voto, fica cinco pontos à frente do PS (22%) no cenário sem redistribuição de indecisos.



Na anterior sondagem do CESOP, publicada no início de fevereiro, a AD liderava com 23% das intenções de voto, enquanto o PS somava 20% das intenções.

Sem a distribuição de indecisos feita pelo CESOP, a sondagem publicada esta sexta-feira atribui 13% das intenções de voto ao Chega. O partido de André Ventura cai relativamente à última sondagem da Universidade Católica, mas continua sólido no terceiro lugar, com uma vantagem de 9 pontos percentuais para o quarto lugar.