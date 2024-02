Madeira. Marcelo elogia decisão de manter governo de gestão

Hoje ao início da tarde, numa declaração aos jornalistas no Palácio de São Lourenço, no Funchal, Ireneu Barreto disse considerar "ser preferível manter a atual situação do XIV Governo Regional -- o qual permanecerá em funções de gestão por poucas semanas, eventualmente prolongadas em caso de agendamento de eleições --, a nomear já um novo Governo Regional, que, ainda mesmo antes de conhecer os assuntos pendentes, poderia dentro em pouco entrar também em funções de gestão".

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa , elogiou este sábado a decisão do representante da República para a Madeira, Ireneu Barreto, de manter o Governo Regional, que está em gestão, em funções. A decisão surgiu cerca de três semanas depois do estalar da crise política na Madeira .

O líder do Governo da Madeira demitiu-se depois de ter sido constituído arguido no âmbito de um processo em que são investigadas suspeitas de corrupção na região, o que levou à queda do seu executivo, de coligação PSD/CDS-PP, com o apoio parlamentar do PAN.

Quando questionado sobre a possibilidade de Miguel Albuquerque voltar a ser nomeado chefe do executivo madeirense, o representante da República disse que, com ou sem eleições, aceitará uma eventual indicação dos sociais-democratas para que o também líder do PSD/Madeira seja presidente de um novo Governo Regional.

"Se amanhã, em qualquer das circunstâncias, ou com novas eleições ou sem novas eleições, o partido mais votado me apresenta, no caso em concreto, o doutor Miguel Albuquerque, eu sou obrigado a aceitá-lo. Não quero usar o direito de veto em relação a ninguém", afirmou.

O Presidente da República só pode dissolver o parlamento da Madeira depois de 24 de março, seis meses após as últimas eleições legislativas regionais. .

A concretizar-se a dissolução, referiu Ireneu Barreto, o novo executivo regional "manter-se-ia em gestão até à tomada de posse de um novo Governo, nomeado em função dos resultados eleitorais".