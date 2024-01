Legislativas. Mortágua diz que PS "tem de ser claro" quanto a compromissos

Mariana Mortágua diz que PS "tem de ser claro" quanto a compromissos para acordos pós-eleitorais antes de se apresentar a votos.

A líder do Bloco de Esquerda (BE) defende que não se pode pensar no que acontecerá depois das eleições "como um jogo político, mas mais como compromissos que cada partido pode fazer".

"Não vai haver maiorias absolutas. Não acredito que vá haver uma maioria de Direita. Por isso, é preciso entendimentos à Esquerda", refere.

"O PS não se pode candidatar acusando o PSD de ter um acordo escondido com o Chega e não dizer o que vai fazer a seguir às eleições", aponta, também.

Mariana Mortágua defende que a demissão de Miguel Albuquerque do Governo Regional da Madeira "é inevitável" e que, de seguida, "convocação de eleições é a única solução possível".

A líder bloquista critica, ainda, o PAN por se ter esquecido dos problemas ambientais para dar apoio ao governo de Albuquerque, quando, durante as eleições, "fez campanha contra a maioria do PSD".

Mariana Mortágua considera que há um "consenso nacional" em volta da Lei da Eutanásia e refere que "não se compreende" que o PS não a tenha regulamentado.

Questionada sobre se uma maioria de Direita podia deitar por terra a lei da morte medicamente assistida, a líder do BE responde que "cairía por terra muitos direitos e conquistas".

A coordenadora bloquista voltou a defender uma prestação social que abrange pessoas que não recebem nem subsídio de desemprego, nem o Rendimento Social de Inserção.

"A ideia final é que, numa primeira fase, apanhar estas pessoas que não têm nenhuma prestação e que ficam de fora, são residuais, mas ficam de fora das prestações, para depois criar uma prestação que não tem nada a ver com o rendimento básico incondicional. Na verdade, é uma prestação social que junta quem está hoje no RSI, no subsídio social de desemprego, tentando acabar com uma estigmatização que existe relativamente a essas prestações que têm servido como uma arma de arremesso por parte da extrema-direita", diz.

Questionada sobre se isso não seria aumentar mais a subsidiodependência em Portugal, Mortágua responde que "a maior subsidiodependência que eu tenho visto neste país é a da EDP, que lucra com as rendas que são pagas por todos os consumidores e que não paga aos seus impostos quando faz negócios milionários".

Mariana Mortágua esteve esta sexta-feira nos estúdios da Renascença, onde respondeu às questões da jornalista Susana Madureira Martins e, depois, será alvo do "Desculpa, mas vais ter de Perguntar", com Joana Marques, Inês Lopes Gonçalves e Ana Galvão.

