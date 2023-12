Caso das gémeas. "Governo não fará mais comentários durante averiguação"

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, respondeu a uma pergunta da Renascença sobre o caso das gémeas luso-brasileiras, e garantiu que o Governo não vai fazer mais comentários até à conclusão dos processos em curso.

"Quanto às questões que me dirigiu a propósito do caso das gémeas, não tenho sequer informação para responder às questões que me coloca. O gabinete do primeiro-ministro já respondeu relativamente à informação de que dispunha e partilhou com os senhores jornalistas a informação de que dispunha. E o Governo não fará mais comentários enquanto decorrem os processos de averiguação", assegurou.

"Todas as questões que me colocou partem do princípio que eu tenho acesso a um conjunto documentação que eu não vi e não conheço e, por isso, não comento", reitera Mariana Vieira da Silva.

O PS anunciou, esta quinta-feira, que vai chamar ao parlamento o atual ministro da Saúde, Manuel Pizarro, e a presidente do Hospital de Santa Maria, Ana Paula Martins, salientando que "o parlamento fiscaliza o Governo e os órgãos da Administração Pública, e, por isso, quem está em funções".