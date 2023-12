Ex-secretária de Estado Jamila Madeira desconhecia caso das gémeas

“De todo. Nunca tal se passou pelo meu gabinete”, sublinha Jamila Madeira, que só agora ouviu falar do tema através da comunicação social.

A atual deputada socialista - que esteve no Ministério da Saúde entre outubro de 2019 e setembro de 2020 - rejeita ter contactado o Hospital de Santa Maria a pedir a marcação de uma consulta para as gémeas.

Jamila Madeira, antiga secretária de Estado adjunta e da da Saúde, garante que desconhecia o caso das gémeas, tratadas a uma doença rara no Hospital de Santa Maria, e que não tinha acesso ao Conselho de Ministros.

Foi noticiado pelo Expresso e SIC, citando um relatório, que o secretário de Estado em exercício no final de 2019 pediu ao Santa Maria para marcar uma consulta com as gémeas luso-brasileiras.

Jamila Madeira “não faz ideia” quem pediu a consulta ao hospital. “Só sei que não foi no meu gabinete nem fui eu”.

A deputada socialista refere que Lacerda Sales era o secretário de Estado na altura, mas questiona se o pedido foi feito nessa altura. Lacerda Sales já negou qualquer interferência no processo.

Seria surpreendente se houvesse um pedido ao hospital? “Eu nunca fiz, no meu gabinete nunca se passou nada do género. Não posso julgar o que era normal ou não era normal noutros gabinetes. No meu nunca ocorreu”, responde Jamila Madeira.

Nestas declarações à Renascença, a antiga secretária de Estado esclarece que não tinha assento no Conselho de Ministros e não sabe se o caso das gémeas foi tema de conversa.