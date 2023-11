"Cabeça noutros voos". PS diz que discurso de Moedas "envergonha" Lisboa

Os vereadores do PS na Câmara Municipal de Lisboa acusam Carlos Moedas de "radicalismo" depois do discurso do autarca a propósito das celebrações do 48º aniversário do 25 de novembro de 1975.

Num comunicado enviado à Renascença, os socialistas assinalam que para "este PSD vale tudo" para caçar votos à direita e acreditam que as palavras de Carlos Moedas proferidas este sábado "envergonham" Lisboa.

"Do púlpito de Almada, Carlos Moedas mostra que vive no metaverso, envergonhando Lisboa com um discurso que denota bem o radicalismo deste PSD , que a todo o custo procura estancar o esvaimento de votos para a sua direita. Vale tudo", atiram os vereadores do PS em comunicado.

Durante o discurso nos paços do concelho, o antigo comissário europeu citou Mário Soares e em plena época pré-eleitoral pediu que sejam os moderados a vencer, tal como aconteceu no 25 de novembro.