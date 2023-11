Frente Cívica: Galamba devia ter saído do Governo "há muito tempo"

A Frente Cívica defende a saída imediata de João Galamba do Governo. “É uma decisão que não devia ser adiada até terça feira”, afirmou à Renascença João Paulo Batalha.

António Costa vai reunir-se esta terça-feira com Marcelo Rebelo de Sousa e do encontro vai sair uma decisão sobre a manutenção ou não de João Galamba em funções, depois do mesmo ter sido constituído arguido no âmbito da Operação Influencer.



O dirigente da associação cívica diz mesmo que o ministro das Infraestruturas devia ter abandonado o cargo "há muito tempo, não só por ser arguido, mas por, aparentemente de forma comprovada, ter violado o código de conduta do Governo ao ter aceite almoços de luxo com investidores privados”.

António Costa usou "cargo para fazer a sua defesa"

A Frente Cívica critica o modo, o momento e o local das explicações dadas este sábado por António Costa sobre o caso em que se viu envolvido, relacionado com negócios do lítio e do hidrogénio e que levou à sua demissão na terça-feira.

“A promessa de que não interferiu no que está a ser investigado é uma questão, neste momento, exclusivamente do foro judicial e, portanto, não era o momento, nem o lugar, nem o modo de a fazer”, afirmou o vice-presidente da Frente Cívica que acusa Costa de usar "o cargo para fazer a sua defesa, não só política, mas judicial".

Quanto à garantia de não interferência nos casos em investigação, essas são explicações que deviam ser dadas primeiro na justiça, refere João Paulo Batalha. “Para explicações públicas, é demasiado tarde. Para explicações judiciais, é demasiado cedo, porque ele ainda não foi convocado e seguramente não era neste fórum de uma conferência de imprensa às 20h00”.

Na declaração ao país efetuada este sábado, desde o Palácio de São Bento, António Costa pediu desculpa e assimiu estar envergonhado com com o dinheiro encontrado no gabinete de Vitor Escária. O primeiro-ministro disse ainda que um chefe de governo não tem amigos e admitiu que provavelmente não voltará a exercer cargos públicos.