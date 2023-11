PSD acusa Costa de encontrar "narrativa mal-amanhada" ao culpar parágrafo da PGR

O líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, acredita que a justificação de que o primeiro-ministro, António Costa, se demitiu por causa de um parágrafo na nota da Procuradoria-Geral da República (PGR) se trata de uma "narrativa mal-amanhada".

Durante o debate desta sexta-feira no São Bento à Sexta, programa de política da Renascença, o líder da bancada social-democrata sugere que "não cabe na cabeça de ninguém" que António Costa se mantivesse no cargo.

"Na terça-feira, o primeiro-ministro ensaiou uma narrativa - que tem sido reproduzida nos últimos dias - que a sua demissão se deve ao último parágrafo do comunicado do Ministério Público. É preciso desmontar essa narrativa, porque ela não corresponde à realidade", argumenta Miranda Sarmento.

O presidente da bancada do PSD no Parlamento defende que o primeiro-ministro "não tinha condições objetivas" para se manter no cargo depois dos desenvolvimentos (um deles a apreensão de mais de 75 mil euros no gabinete de Vitor Escária).

Por isso, Miranda Sarmento classifica essa justificação como uma "narrativa mal-amanhada" encontrada pelo chefe de Governo demissionário.