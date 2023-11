"Israel é respeitador dos direitos das minorias", diz deputado do PSD

Tiago Moreira de Sá, deputado do PSD, considera que Israel é um estado "livre" e "respeitador dos direitos das minorias".

As considerações foram feitas esta sexta-feira no Parlamento, na audição do ministro dos Negócios Estrangeiros, João Gomes Cravinho, que está a defender a proposta do Orçamento do Estado para 2024.

"Israel, um país amigo e a única democracia na região encontra-se ameaçado existencialmente pelas forças mais sinistras, defensoras de práticas dignas dos momentos mais bárbaros da idade média, como o Hammas, o Hezbollah ou a jihad islâmica", começou por introduzir o deputado social-democrata.

Para caracterizar Israel, Tiago Moreira de Sá defende que "é um estado livre, democrático, próspero, governado pelo direito, respeitador das liberdades e garantias dos cidadãos e dos direitos das minorias".

Na resposta, João Gomes Cravinho concordou que Israel é um "país-amigo", mas alerta que "às vezes, aos amigos é preciso dizer coisas mais difíceis e duras de ouvir".

O ministro dos Negócios Estrangeiros confirma que tem estado em contacto com o homólogo israelita e defende que "é fundamental que haja uma pausa humanitária, tréguas, apoio e proteção aos civis".

"Quanto às palavras condenatórias em relação ao Hammas, acompanho plenamente", afirmou João Gomes Cravinho.