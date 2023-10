"A Assembleia é soberana". Ministra da Presidência remete para o Parlamento eventuais alterações à subida do IUC

A ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, não se compromete com alterações em matéria de imposto de circulação para as matrículas anteriores a julho de 2007.

Em entrevista à Renascença, esta sexta-feira, Mariana Vieira da Silva remeteu eventuais mudanças a esta medida para a discussão na especialidade da proposta de Orçamento do Estado, no Parlamento.

“O tema é um pequeno aumento de uma taxa no âmbito de um combate às alterações climáticas, comparado com a devolução de rendimentos e com aumento de rendimentos muito forte. É isso que queremos reafirmar”, diz a ministra.

Maria Vieira da Silva considera ainda que a “equiparação entre uma devolução de IRS de uma ordem de grandeza muito significativa, à volta de 800 euros por ano, e um aumento nos impostos ou sobre o tabaco ou sobre os veículos mais poluentes, que são os veículos mais antigos, é uma falsa equiparação”.

Questionada sobre se fecha a porta eventuais alterações, Mariana Vieira da Silva diz que o orçamento “está na Assembleia e é no âmbito da Assembleia da República que deve ser discutido”, concluindo que “a Assembleia é soberana”.

Noutro plano, a ministra da Presidência diz que a questão do aumento do número de pessoas em situação de sem-abrigo em Lisboa é da competência do município que responsabiliza o Governo pelo aumento em 25% do número de pessoas em situação de sem abrigo desde o ano passado.

“A responsabilidade sobre as estratégias de sem abrigo é mesmo uma responsabilidade municipal”, diz a governante, acrescentando que “aquilo em que verdadeiramente não nos revemos é numa ideia de que o tema e o problema são as pessoas que têm escolhido o nosso país para viver à procura de uma vida melhor nesse tipo de análise é que não nos revemos mesmo”.