PAN regressa ao parlamento regional com estreante

O Pessoas-Animais-Natureza (PAN) vai regressar ao parlamento da Madeira, ao ter conseguido eleger nas legislativas regionais, com 2,25% dos votos, a assistente social Mónica Freitas, que se estreia na vida política a convite da direção do partido.

De acordo com os resultados oficiais provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, o PAN obteve 3.046 votos, elegendo a escolhida pela direção do partido para encabeçar a candidatura às eleições regionais com o objetivo de conseguir que o partido voltasse a ter uma representação no parlamento da Madeira.

Inicialmente, com a presença da porta-voz nacional, Inês de Sousa Real, o PAN apresentou como cabeça de lista o presidente da comissão política do partido na Madeira, Joaquim Sousa, mas alterou a sua decisão alegando "uma incompatibilidade". Joaquim Sousa descreveu a situação como uma "golpada".

Nascida em novembro de 1995, licenciada em Serviço Social e em Igualdade de Género, com o curso de técnica de apoio à vítima, Mónica Freitas não tem qualquer experiência em atos eleitorais.

Esta é a quarta vez que o partido concorre a eleições legislativas regionais na Madeira, apresentando medidas como a isenção de taxas na compra de casa e vacinas gratuitas para animais.

Nas primeiras eleições em que concorreu, em 2011, alcançou um mandato, mas nas seguintes falhou a conquista de mandatos.