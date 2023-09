Inflação menor e maior risco de pobreza. Um retrato político, demográfico e económico da Madeira

O inverno demográfico chegou à Madeira

À semelhança do que acontece no resto do país, no último Censos o número de idosos na Madeira ultrapassou, pela primeira vez, o de jovens. Atualmente vivem na região pouco mais de 250 mil pessoas e o saldo natural entre nascimentos e mortes foi negativo em 2022.

Pela primeira vez, a proporção de crianças e jovens com menos de 15 anos na região foi inferior à média do país (12,6% na Madeira, para 13% em Portugal), tendo sido registado uma descida de 27% numa década, enquanto no país a queda foi de 14%.

No ano passado, na Madeira, para cada 100 jovens, viviam na região 162 idosos e, em sete dos 11 municípios madeirenses, o índice de envelhecimento era superior ao indicador nacional de 184 idosos por cada 100 jovens.

Na educação, a taxa de abandono escolar precoce da Madeira tinha vindo a descer a um ritmo maior que a taxa nacional, mas abrandou no ano passado e continua superior à média do país. A percentagem era de 9,4% no ano passado, recuando quase dois pontos percentuais nos últimos dois anos. A taxa em Portugal é de 6,9%, quando era de 10,4% em 2020.

A taxa de analfabetismo é a segunda maior do país (4,5%), apenas atrás do Alentejo (5%), mas caiu 2,5 pontos percentuais na última década, a um maior ritmo que a média nacional, situada nos 3,1%.

Forte no turismo, a Madeira registou mais de oito milhões de dormidas no ano passado, o valor mais elevado de sempre na região e que representa 12% de todas as dormidas em Portugal. Os rendimentos no setor ultrapassaram os 500 milhões de euros, mais de 10% do total no país.

Do total de turistas no ano passado, sete em cada 10 eram estrangeiros e a estadia média de turistas na região foi de 5,2 dias, dois dias mais longa que a média nacional.