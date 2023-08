Mais Habitação. Ministra destaca fim das dúvidas constitucionais e legais

"Temos várias medidas onde tivemos convergência, há outras em que tivemos divergência, a posição dos partidos políticos também varia na posição e no caminho que definiam na matéria da habitação", onde Marina Gonçalves diz que existe "uma resposta muito alargada e diferenciada quando ouvimos os partidos políticos".

O que está "em cima da mesa é um veto político e uma avaliação política que é legítima que se faça", disse a governante. "Nós temos que respeitar a posição de cada um e a posição do Presidente da República relativamente ao veto político", cuja natureza resulta na eliminação de "qualquer dúvida de constitucionalidade", acrescentou.

A ministra da Habitação desvalorizou o veto do Presidente da República , declarando que é necessário "normalizar o facto de, muitas vezes, termos convergências e divergências em determinadas matérias".

Segundo Marina Gonçalves, "as dúvidas levantadas durante meses quanto à constitucionalidade ficaram arrumadas" pelo "grande constitucionalista" Marcelo Rebelo de Sousa, apontando esta como uma "nota muito positiva".

A ministra da Habitação concluiu que o veto de Marcelo Rebelo de Sousa marca o fim das duvidas constitucionais e legais das leis do programa Mais Habitação. O Presidente da República anunciou um veto político e optou por não enviar o diploma para o Tribunal Constitucional.

Em Almada, depois de uma visita a obras do Plano Integrado do concelho, a ministra declarou que o Governo mantém a posição "quanto ao equilíbrio da proposta apresentada e à necessidade de conseguir responder em todos estes vetores" da habitação, e concordou com a visão de Marcelo Rebelo de Sousa que a discussão foi "afunilada em dois temas".

"O Mais Habitação é um complemento conjuntural, mais imediato, uma resposta que precisamos de dar no imediato face àquela que é uma resposta estrutural que está em curso", disse Marina Gonçalves, realçando que "a política que está em curso" - a Nova Geração de Políticas de Habitação - "é uma política perene".

Para a ministra, a recusa do PS em alterar a lei após o veto não é teimosia, e que o "mais importante neste momento é conseguir executar o Mais Habitação" para permitir "avaliar e analisar a sua execução no terreno".

O Presidente da República vetou, esta segunda-feira, o programa Mais Habitação, um conjunto de alterações propostas pelo PS à lei da habitação, expressando um "sereno juízo negativo" em que conclui que as medidas são ineficazes.