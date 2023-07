Governo já "perdeu" 13 ministros e secretários de Estado em pouco mais de um ano

O XXIII Governo Constitucional, o terceiro chefiado por António Costa, suportado por maioria absoluta do PS no Parlamento, já teve 13 saídas de ministros e secretários de Estado, em cerca de um ano e três meses.

O executivo que resultou das eleições legislativas antecipadas de 30 de janeiro de 2022 e tomou posse em 30 de março teve hoje mais uma "baixa", com a exoneração de Marco Capitão Ferreira do cargo de secretário de Estado da Defesa Nacional, a pedido do próprio, segundo uma nota divulgada pelo gabinete do primeiro-ministro.

Horas depois de ser conhecida a sua demissão, foi noticiada a sua constituição como arguido no âmbito do processo Tempestade Perfeita, que levou hoje a Polícia Judiciária a fazer buscas no Ministério da Defesa.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, aceitou hoje a exoneração de Marco Capitão Ferreira, não havendo para já substituto.

Antes, já tinha havido outras 12 saídas do Governo e consequentes substituições, em cinco momentos diferentes, o primeiro dos quais em 02 de maio do ano passado, quando Sara Guerreiro deixou o cargo de secretária de Estado da Igualdade e Migrações, por motivos de saúde, sendo substituída por Isabel Rodrigues.

Entre 10 e 16 de setembro de 2022, concretizou-se uma mudança mais abrangente no elenco governativo, quando Manuel Pizarro substituiu Marta Temido, que se tinha demitido do cargo de ministra da Saúde, o que levou também às saídas dos seus dois secretários de Estado, António Lacerda Sales e Maria de Fátima Fonseca, substituídos por Ricardo Mestre e Margarida Tavares.