António Costa indisponível para cargos europeus

António Costa não está disponível para cargos na União Europeia, nem antes nem depois das eleições europeias.

Em declarações ao jornal Público, na reação à notícia de que Bruxelas vai pressionar o primeiro-ministro português a ir para o Conselho Europeu, António Costa garantiu que não porá em causa a estabilidade que conquistou.

“Eu sou o garante da estabilidade. Já expliquei a todos que não aceitarei uma missão que ponha em causa a estabilidade em Portugal. Alguma vez eu poria em causa a estabilidade que tão dificilmente conquistei?”, disse Costa à publicação.

Já na última noite, na abertura das jornadas parlamentares do PS, na Madeira, Costa tinha reafirmado o compromisso de levar a legislatura até ao fim.

“Quando vamos a eleições apresentamos um programa, um programa para um mandato completo, um programa para quatro anos. E esse programa é o nosso compromisso. E o nosso dever é, naturalmente, cumprir com aquilo que nos comprometemos com cada uma e com cada um dos portugueses, assegurou António Costa.