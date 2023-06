Governo. António Costa diz que mandato é para cumprir

Com o Presidente da República a acenar de novo com o fantasma de uma interrupção da legislatura, caso António Costa aceite um cargo europeu, o primeiro-Ministro e líder do PS deixa a garantia de que o mandato de quatro anos é para cumprir.

"Quando vamos a eleições apresentamos um programa, um programa para um mandato completo, um programa para quatro anos. E esse programa é o nosso compromisso. E o nosso dever é, naturalmente, cumprir com aquilo que nos comprometemos com cada uma e com cada um dos portugueses", assegura Costa.

O primeiro-ministro e líder do Partido Socialista falou na abertura das jornadas parlamentares dos socialistas, no Funchal. No discurso, António Costa atacou ainda a política fiscal do PSD, a quem acusa de nunca ter dado prioridade à redução do IRS. Garante que quem sempre quis baixar o IRS foi o PS e que o guru económico de Luís Montenegro até é o mesmo de Rui Rio.

"O líder parlamentar do PPD PSD na Assembleia da República, o homem que era contra a redução do IRS, o homem que queria o aumento do IVA da restauração e o homem que sempre tem uma visão económica errada sobre o futuro do país", acrescenta.

Costa acusa as oposições de manterem o foco nos casos e nos casinhos. Para o PS, diz, o foco é cumprir as metas para 2026, sempre com contas certas.