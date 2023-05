Louçã diz que maioria do PS é "um desastre" que está a "corroer a confiança na democracia"

O fundador e antigo líder do Bloco de Esquerda, Francisco Louçã, acusa o PS de estar a corroer a democracia desde que conquistou a maioria absoluta, em janeiro de 2022. O bloquista e conselheiro de Estado dirige-se às "vítimas da maioria absoluta" para pedir uma viragem à esquerda para o país.

Durante a Convenção do Bloco de Esquerda, que está a decorrer no Pavilhão do Casal Vistoso, em Lisboa, Louçã pergunta ao PS pela estabilidade prometida durante a campanha das eleições legislativas no ano passado: "Onde é que está a estabilidade prometida?”

O antigo líder bloquista acredita que a maioria absoluta "não é salva" e cita Chico Buarque: "É preciso espantar este tempo feio", defende. Francisco Louçã critica o Governo pela instabilidade e ironiza os problemas no Serviço Nacional de Saúde: "Temos um CEO, mas como chegamos a quase 1.8 milhões de pessoas sem médico de família?”.

Louçã vinca ainda os problemas no setor da habitação e na gestão dos movimentos migratórios, e acredita que "quem votou no PS sabe do desastre social e da sua desilusão. Palavra dada não foi palavra cumprida", sublinha o conselheiro de Estado.

"O desastre da maioria absoluta está a corroer a confiança democrática, e o perigo não vem de fora, vem de dentro", atira Louçã com a mira na maioria socialista.