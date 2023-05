Fernando Rosas: "BE sofreu derrotas importantes nas últimas eleições"

"Não se iluda, onde é que está a esquerda italiana? Desapareceu. Onde está a esquerda espanhola? Vamos ver o que vem aí a seguir e de onde não se prevê nada de entusiasmante. A esquerda portuguesa sofreu derrotas importantes nas últimas eleições ", lamenta o historiador, ressalvando, no entanto, que o papel do Bloco de Esquerda é essencial para colocar um travão no crescimento da extrema-direita.

Referindo-se à estratégia do PS nas últimas legislativas de 2022 como " uma espécie de chantagem sobre a inteligência das pessoas ", Fernando Rosas alerta para o cenário vivido por partidos semelhantes ao BE noutros países europeus.

Durante a gravação do podcast da Renascença, "Avenida da Liberdade" , da jornalista Maria João Costa, Fernando Rosas antecipa um caminho difícil para o Bloco de Esquerda nos próximos anos, em véspera do partido eleger um novo líder.

Fernando Rosas, historiador, fundador e histórico do Bloco de Esquerda, reconhece que o partido " sofreu derrotas importantes nas últimas eleições ", e assume que a recuperação contra aquilo que considera ser "a chantagem do PS" é um " terreno político difícil ".

Pedro Soares, ex-deputado do Bloco e adversário de(...)

Convenção do BE

Fernando Rosas assume que o Bloco de Esquerda "não conseguiu resistir à chantagem do Partido Socialista", que, nas suas palavras, abriu uma vala e encurralou as pessoas entre votar na extrema-direita e votar no PS.

Nas últimas legislativas, o Bloco de Esquerda perdeu 14 deputados, e viu o seu grupo parlamentar passar de 19 para cinco lugares na Assembleia da República, ao mesmo tempo que o PS atingiu a maioria absoluta.

Os factos são assumidos por Fernando Rosas como "um desaire eleitoral", mas o historiador acredita que o BE fez bem em votar contra o Orçamento do Estado- decisão que levou o presidente da República a dissolver o Parlamento e precipitar eleições- ao olhar para a "inflação galopante", para os "salários desvalorizados", SNS "à beira do colapso" e para a escola pública em greve permanente.

"A realidade veio mostrar que o Bloco de Esquerda tinha razão", conclui o fundador do partido.

Depois da hecatombe, Fernando Rosas considera continuar a ser essencial a representação de um partido como o Bloco de Esquerda, como a esquerda "que propõe um outro modelo de economia", por oposição a um PS "voltado para a direita e para o centro".