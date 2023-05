Blocos de partos encerrados. PCP quer ouvir ministro e diretor executivo do SNS

O PCP requereu esta quinta-feira a audição urgente do ministro da Saúde e do diretor executivo do SNS sobre o encerramento de blocos de parto na região de Lisboa e Vale do Tejo durante o verão.

Num requerimento dirigido ao presidente da comissão parlamentar de Saúde, o deputado do PSD António Maló de Abreu, o PCP sublinha que, perante “as dificuldades sentidas nos serviços de urgência de obstetrícia e ginecologia e nos blocos de partos” na região de Lisboa e Vale do Tejo, o Governo decidiu “anunciar a manutenção de esquemas rotativos de encerramento dos blocos de parto, em muitos dos hospitais, durante o período de verão”.

Acresce, prossegue o partido, que foi também anunciado o “encerramento do bloco de partos no Hospital Santa Maria, a partir de 01 de agosto, durante um período de nove a 12 meses e o encerramento temporário, a partir de 01 de junho, do serviço de urgência de ginecologia e obstetrícia do Centro Hospitalar do Oeste”.