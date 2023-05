"Nascer em segurança no SNS". Saiba o que está programado para o verão

A direção executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), divulgou esta quinta-feira o "Nascer em Segurança no SNS - Plano Sazonal Verão 2023", que está programado de junho até setembro.

O plano inclui 41 maternidades do país e prevê a ajuda de três unidades privadas na Região de Lisboa e Vale do Tejo.

Das 41 maternidades, 27 mantêm-se em pleno funcionamento, nove funcionarão com dias de encerramento agendados e em rotatividade com outras unidades e duas fecham para obras: Caldas da Rainha encerra a partir de 1 de junho e Santa Maria a 1 de agosto.

A estratégia delineada visa salvaguardar os princípios da equidade, qualidade, prontidão, humanização e previsibilidade dos cuidados prestados no SNS.



Confira aqui:

Região Norte - todos os 13 blocos de partos a funcionar de forma ininterrupta.

Região Centro - todos os sete blocos de partos a funcionar de forma ininterrupta

Região Lisboa e Vale do Tejo - quatro blocos de partos a funcionar de forma ininterrupta e sete com condicionamentos programados.

CH Oeste – Caldas da Rainha (encerramento a 1 de junho, concentrando a resposta no CH Leiria

HD Santarém – Santarém (com condicionamentos)

HVFX – Vila Franca de Xira (com condicionamentos)

CHU Lisboa Norte, Hospital Santa Maria – Lisboa (concentra a resposta, a partir do dia 1 de agosto, no CH Lisboa Ocidental - Hospital S. Francisco Xavier)

CH Lisboa Ocidental, Hospital S. Francisco Xavier – Lisboa (com condicionamentos em junho/julho)

Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca – Amadora Sintra (com condicionamentos)

Hospital Beatriz Ângelo – Loures (com condicionamentos)

Hospital Garcia de Orta – Almada (com condicionamentos)

CH Setúbal, Hospital São Bernardo – Setúbal (com condicionamentos)

CH Barreiro Montijo – Barreiro (com condicionamentos)

De acordo com DE-SNS, na região de Lisboa e Vale do Tejo são constituídas grandes áreas de atuação, de forma a garantir proximidade para os utentes e articulação funcional entre as instituições.

Na área do Ribatejo e Oeste da Região de Lisboa e Vale do Tejo, o bloco de partos do Centro Hospitalar do Oeste, E.P.E. (CHO), irá encerrar para obras, a partir de 1 de junho, durante um período de 4-5 meses, sendo concentradas as equipas e a resposta no Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E., que foi reforçado com recursos humanos (Médicos e Enfermeiros) e equipamento do CHO, e funcionará de forma ininterrupta 7 dias/semana, sem períodos de contingência.

O Centro Hospitalar do Médio Tejo, E.P.E., que encerrava de forma rotativa aos fins-de-semana, volta a funcionar de forma ininterrupta 7 dias/semana, sem períodos de contingência, de forma a apoiar este processo;

O Hospital Distrital de Santarém mantém os encerramentos rotativos aos fins-de-semana, que já efetuava desde o final de 2022;

Na Cidade de Lisboa, o bloco de partos do Centro Hospitalar de Lisboa Norte, E.P.E. (Hospital Santa Maria) irá encerrar para obras, a partir de 1 de agosto, sendo concentradas as equipas e a resposta no Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. (Hospital de S. Francisco Xavier)

O Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental, E.P.E. (Hospital de S. Francisco Xavier), que encerrava de forma rotativa aos fins-de-semana, a partir de 1 de agosto volta a funcionar de forma ininterrupta 7 dias/semana, sem períodos de contingência, sendo que no período até essa data será alvo de intervenções para aumentar a capacidade infraestrutural e responder ao futuro aumento da procura. De sublinhar que esta unidade foi construída há poucos anos, projetada para 4.500-5.000 partos, dedicada à área materno-infantil e possui excelentes condições de humanização e segurança, com circuitos dedicados.

O Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Central, E.P.E. (Maternidade Alfredo da Costa) e o Hospital de Cascais, continuam a funcionar de forma ininterrupta 7 dias/semana;

O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca, E.P.E., o Hospital de Loures, E.P.E., e o Hospital de Vila Franca de Xira, E.P.E., mantém os encerramentos rotativos aos fins-de-semana, que já efetuavam desde o final de 2022;

Na Península de Setúbal, o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E.P.E., e o Centro Hospitalar de Setúbal, E.P.E., mantém os condicionamentos programados, que já efetuavam desde o final de 2022, aos quais se associa o Hospital Garcia de Orta, E.P.E., em alternância. De forma a assegurar sempre o funcionamento de pelo menos dois blocos de parto em simultâneo na Península de Setúbal, o Centro Hospitalar Barreiro-Montijo, E.P.E. passa a funcionar em pleno em todos os fins-de-semana, encerrando apenas durante alguns dias da semana.

Região Alentejo - todos os três blocos de partos a funcionar de forma ininterrupta

Região Algarve – um bloco de partos a funcionar de forma ininterrupta (Faro) e Portimão com abertura programada.