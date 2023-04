Escola de verão gratuita ensina a Democracia aos mais novos

Num país onde a abstenção esmaga os resultados eleitorais é preciso ensinar a Democracia aos mais novos. Para tal foi criado um “Erasmus Campus” que se anuncia como o “Bootcamp da Democracia”

Esta escola de verão gratuita vai decorrer na Vila de Marvão, de 14 a 17 de setembro. As candidaturas estão abertas até 15 de maio e destinam-se a jovens nacionais e lusodescendentes dos 16 aos 26 anos.

“Este fórum de discussão e formação é apartidário e vai focar-se em capacitar os participantes para uma cidadania ativa”, indica esta quinta-feira, em comunicado a Comissão Comemorativa dos 50 anos do 25 de Abril de 1974.

Organizada por esta comissão, em conjunto com a Agência Nacional Erasmus+ Educação e Formação, a escola de verão conta com o apoio da Câmara Municipal de Marvão e do Instituto Politécnico de Portalegre.l.