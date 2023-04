CEO da TAP ouvida hoje na comissão parlamentar de inquérito

Veja também:

O líder do PSD já veio publicamente afirmar que o administrador financeiro da TAP “mentiu” na comissão parlamentar de inquérito, e isso “tem de ter consequências", lembrando que é Gonçalo Pires que reporta diretamente às Finanças, apelando a Fernando Medina e ao primeiro-ministro para tomarem uma posição.



As declarações do líder do PSD foram feitas na véspera da comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP ouvir uma das figuras principais deste caso, a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, que acabou por ser demitida pelo Governo.

O PSD espera, por isso, que a audição desta terça-feira a Christine Ourmières-Widener seja esclarecedora em vários pontos.

Uma fonte parlamentar disse à Renascença que espera que a CEO da TAP, que abandona o cargo em breve, explique os contornos da saída de Alexandra Reis e seja esclarecedora sobre quem, na administração da empresa, e no Governo sabia que a gestora ia sair da companhia aérea com uma indemnização de 500 mil euros.

O PSD pediu para ouvir prioritariamente a CEO da TAP na comissão de inquérito e para ter acesso ao depoimento que Christine Ourmières-Widener enviou à Direção-Geral do Tesouro e Finanças a responder à sua demissão.