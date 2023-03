Habitação. Marcelo promulga apoios às rendas e aos créditos, mas defende medidas "mais alargadas"

De acordo com o plano aprovado, "todas as famílias com rendimentos até ao sexto escalão do IRS, inclusive" são elegíveis para os dois apoios, desde que "tenham neste momento uma taxa de esforço, com as suas despesas com a habitação, igual ou superior a 35%".

A medida de apoio à renda vai ter uma durabilidade de cinco anos, período durante o qual o executivo de António Costa espera que o mercado da habitação normalize. Este apoio terá o valor máximo de 200 euros mensais.



O Presidente da República promulga as duas medidas depois de ter criticado o plano "Mais Habitação", que ainda tem outras medidas polémicas em discussão pública, nomeadamente o arrendamento coercivo ou restrições ao alojamento local.