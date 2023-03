AR aprova projeto contra portas giratórias entre cargos políticos e grupos económicos

O Parlamento aprovou esta sexta-feira, na generalidade, um projeto-lei do PCP que pretende combater as portas giratórias entre cargos políticos e grupos económicos.

A votação tem lugar na sequência do caso Rita Marques, ex-secretária de Estado do Turismo que passou do Governo para uma empresa na área que tutelou, e à qual deu benefícios.

O diploma foi aprovado com a abstenção do PS e do PSD.

No diploma, os comunistas propõem alargar de três para cinco anos o período de inibição do titular de um cargo político executivo para o exercício de funções numa empresa privada do setor por si tutelado.