"Risco de erros e fraude”. Tribunal de Contas Europeu pressiona Portugal a ocupar lugar vago em pleno PRR

“A missão do Tribunal Europeu é agora mais crucial do que alguma vez foi”, pode ler-se na resposta enviada à Renascença , onde se acrescenta que a instituição “recebeu novas responsabilidades” com este pacote.

Em resposta a várias perguntas da Renascença , o Tribunal de Contas Europeu salienta que, nesta altura, Portugal “ é o único Estado-membro sem um membro escolhido ”. Além disso, o organismo lembra que essa “é uma responsabilidade do Estado-membro” e sugere que a pergunta seja feita ao Governo em Lisboa: “ Pode verificar como está o processo com as autoridades nacionais ”.

No dia 30 de junho de 2021, João Figueiredo, até ali juiz e membro português deste organismo, morreu subitamente . De lá para cá, o Governo não o substituiu nesta instituição sediada no Luxemburgo.

No entanto, e numa altura em que Portugal já recebeu a segunda tranche do PRR, o país continua sub-representado no organismo. A indicação para este lugar é da responsabilidade de cada Estado-membro, sendo que depois há um parecer do Parlamento Europeu. Por fim, o membro do Tribunal de Contas Europeu é nomeado pelo Conselho da União Europeia.

Esta instituição, sediada no Luxemburgo, lembra que os mandatos são de seis anos e que os membros do Tribunal de Contas Europeu “são obrigados a desemprenhar as suas funções com total independência e no interesse geral da União Europeia”.

Governo irá indicar "em breve" nome "com perfil adequado"

O processo de escolha do nome para representar Portugal no TCE tem sido tratado com pinças. É, de resto, visto como um tema altamente sensível. Em resposta a perguntas da Renascença, o Ministério das Finanças garante que está para "breve" a indicação de um nome para ocupar um lugar a que o país tem direito.

O gabinete de Fernando Medina refere que "o processo de seleção para o membro português do Tribunal de Contas Europeu está em curso e o Governo indicará em breve uma personalidade com o perfil adequado à importante e exigente tarefa de auditar a despesa pública europeia". Não há é propriamente a indicação de uma data para que isso aconteça.

Fica vincada a ideia de que as Finanças não se desinteressaram da escolha de um bom nome que preencha o lugar, dando a garantia que "o Governo atribui elevada importância ao funcionamento regular e eficiente dos organismos de fiscalização financeira".

Mesmo com um lugar vago há praticamente dois anos, o Governo garante que "tem vindo a dar prioridade às nomeações a que está obrigado para estas entidades, suportando as suas escolhas na experiência, qualificações e compromisso com adequado funcionamento financeiro da economia".

João Leão como possibilidade, Centeno pressiona

O nome de João Leão, antigo ministro das Finanças e atual vice-reitor do ISCTE, tem vindo sucessivamente a ser apontado ao cargo.

Quem o colocou na rota foi o jornal europeu Politico, mas em entrevista à Renascença, em janeiro deste ano, João Leão desmentiu: “Essa questão surgiu no jornal Politico, quando o jornal tinha a necessidade de pôr uma conclusão naquele impasse que tinha acontecido com a candidatura portuguesa ao Mecanismo Europeu de Estabilidade. Mas não. Não tinha fundamento, nem havia nada de concreto, nem formal”.