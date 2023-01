"Verifiquem no spam", atenção aos “delays”: começam votações na Convenção da Iniciativa Liberal

“Alguém pode dar um berro às pessoas que estão lá fora?”, pede o vice-presidente da Mesa da Convenção da Iniciativa Liberal, para que os membros liberais voltem para o interior do Centro de Congressos de Lisboa.

Primeiro foi o momento das votações para e para as moções setoriais (estas em formato presencial). Depois ouviu-se do palco: “Abram a app”. A instrução veio do palanque, uma vez que as votações para os órgãos do partido é feito com uma aplicação para o telemóvel.

É normal “haver delays” instruem os membros da mesa, que lembram que há muitas pessoas para votar e que, por isso, é provável que nem todos o possam fazer em simultâneo.

"Verifiquem no spam", alerta-se no salão principal do Centro de Congressos. "Tenho indicação de que algumas pessoas já começaram a receber, podem abrir", explica Nuno Fernandes, vice da mesa por volta das 17h35. A votação é feita na aplicação, mas é preciso abrir um mail primeiro, daí os avisos lançados aos liberais.

Também por volta dessa hora chegaram as comitivas dos outros partidos, que como é habitual marcam presença nas eleições internas dos adversários. PS, PSD, Chega, CDS e PEV confirmaram que vão assistir ao discurso do novo líder.

A escolha para a presidência do partido é feita entre três nomes: Carla Castro, José Cardoso e Rui Rocha. Um dos três vai suceder a João Cotrim de Figueiredo, que sai da liderança depois de ter chegado ao cargo no final de 2019.