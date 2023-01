Chega quer demissão de Gomes Cravinho e faz apelo a Marcelo

O presidente do Chega defendeu esta sexta-feira, no Parlamento, que o ministro dos Negócios Estrangeiros não tem condições para continuar no cargo, após ter sido revelado que terá sabido da derrapagem nas obras no Hospital Militar de Belém quando era ministro da Defesa.

Em declarações aos jornalistas, André Ventura acusou Gomes Cravinho de mentir conscientemente aos deputados para se proteger, quando foi chamado a prestar esclarecimentos sobre a operação Tempestade Perfeita.

"Aqui não há duplas interpretações. É evidente que João Gomes Cravinho mentiu ao Parlamento, mentiu conscientemente e mentiu sabendo que estava a querer proteger-se a si ou a proteger Alberto Coelho ou os outros envolvidos na operação Tempestade Perfeita."

Nas mesmas declarações, Ventura revelou que o partido vai pedir a Marcelo Rebelo de Sousa para pressionar o primeiro-ministro a demitir o chefe da diplomacia portuguesa.

"O nosso apelo vai ser feito hoje ao Presidente da República para que exerça a sua função de contrapeso e de magistratura de influência e que deixe claro a António Costa que João Cravinho não pode continuar no Governo."