TAP. Conclusão política foi "retirada e bem retirada" com demissão de Alexandra Reis

"É muito simples: uma vez apresentados os esclarecimentos, era evidente que só havia uma solução, que foi aquela que foi seguida. Era evidente, como eu assinalei desde o início, que era importante apurar a questão política, não tanto ética mas política, e não apenas jurídica. E foi retirada a conclusão política, e bem retirada", defendeu.

Marcelo Rebelo de Sousa falava aos jornalistas à margem das comemorações dos 250 anos do Farol do Cabo da Roca, no concelho de Sintra, acrescentando que ainda não lhe foi apresentado um nome para substituir a secretária de Estado do Tesouro, Alexandra Reis, e que ainda não sabe se dará posse a um novo governante até ao final do ano.

"Não sei, estamos no dia 28, eu no dia 30 tenho que ir para o Brasil (tomada de posse de Lula da Silva) e, portanto, veremos se entre 28 e 30 há condições para haver a nomeação e a tomada de posse", respondeu.