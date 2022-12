Moedas e o (não) telefonema de Costa após cheias: “Não vamos levar isto para um caso pessoal”

Esta manhã, o autarca lisboeta foi confrontado pelos jornalistas sobre o facto de dois presidentes de Câmara socialistas, cujos municípios foram atingidos pelas cheias, terem sido visitados por membros do Governo e ninguém ter estado em Lisboa com Moedas.

E, logo de seguida, deixou um recado. "Usando as próprias palavras do primeiro-ministro, o PS tem de habituar a isso".

O caso resulta das declarações de Costa, ontem em Bruxelas, em que o líder do Governo disse já no fim de uma entrevista coletiva: “Pode-lhe perguntar [a Moedas] porque é que ele não me ligou quando tive a minha casa inundada”.

"É verdade que o primeiro-ministro não me ligou e a ministra Vieira da Silva decidiu e bem visitar os muinicipios de Loures e de Oeiras, e não visitou Lisboa", lembrou. “Mas isso não é importante, o que peço é uma solução rápida para as pessoas”, disse Carlos Moedas, elogiando Marcelo Rebelo de Sousa por, "desde a primeira hora", ter entrado em contacto com ele.

Avisou ainda que a Câmara tem, nos canais digitais, meios para que as vítimas particulares e coletivas deem conta dos estragos sofridos.

Apesar de não adiantar valores, Moedas avança, no entanto, que as ajudas começarão a ser atribuídas antes da quantificação total dos prejuízos no terreno.

“Não podemos quantificar sem começar a ajudar”, defendeu o autarca esta manhã, adiantando o mês de janeiro como dava prevista para o início dos apoios à população lisboeta.

Costa irritado pergunta a Moedas pelo telefonema que também não recebeu

No final do Conselho Europeu de quinta-feira, na conferência de imprensa com os jornalistas quando o tema era as alterações climáticas, Costa foi questionado sobre se iria contatrar Carlos Moedas por causa das cheias, na sequência das queixas de ausência do Governo. "Se for necessário, com certeza, qual o problema", respondeu.

Após a insistência da jornalista sobre a razão pelo qual não ligou a Moedas depois das cheias na capital, Costa lançou para a repórter. "Ó senhora deixe-se, não se preocupe com o assunto".

O primeiro-ministro terminou com o período de perguntas e respostas, mas num momento em que saia do palco e depois de desejar "bom Natal" ainda lançou um aparte: "Pode-lhe perguntar [a Moedas] porque é que ele não me ligou quando tive a minha casa inundada”.

O tom usado por António Costa durante os nove meses de maioria absoluta do Partido Socialista tem sido alvo de críticas sobretudo na Assembleia da República, durante os debates parlamentares.